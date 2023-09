Inter-Milan, la previsione: “Sarà un derby da primi della classe”

Sabato 16 settembre, a 'San Siro', si disputerà il derby Inter-Milan, valevole per la 4^ giornata di Serie A. Ecco come ci arrivano le squadre

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato del derby Inter-Milan, in programma sabato 16 settembre, alle ore 18:00, partita della 4^ giornata della Serie A 2023-2024, ricordando come le due squadre meneghine arrivino alla stracittadina in vetta alla classifica del campionato.