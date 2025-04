Derby Inter-Milan, Abraham titolare: in Coppa Italia il bomber è lui

In quest'edizione della Coppa Italia, il numero 90 del Milan ha punito il Sassuolo, la Roma (doppietta alla sua ex squadra) e, per l'appunto, proprio l'Inter. Con le reti realizzate anche tra Serie A, Champions League e Supercoppa Italiana, l'inglese ha toccato quota 10, a una sola lunghezza dalle 11 di Rafael Leão, che occupa l'ultimo gradino del podio rossonero. Abraham, però, è l'unico milanista ad aver segnato in ogni competizione alla quale ha preso parte.