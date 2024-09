Una sola svista, di fatto, finisce tra gli episodi da moviola del derby Inter-Milan. Poi, per altro, corretta da una 'on field review' al V.A.R. .

Al 65' , infatti, Mariani, tratto in inganno da un movimento di Lautaro Martínez , attaccante nerazzurro, concede un calcio di rigore ai rossoneri. L'argentino, però, prende la palla con la spalla, non con il braccio. Al V.A.R., Aleandro Di Paolo richiama al monitor Mariani.

Niente rigore per il Diavolo e primo gol regolare

Il quale, giustamente, si corregge revocando il penalty ai rossoneri. Nel primo tempo, al 10', timide proteste dell'Inter, per il gol di Christian Pulisic. Motivo? Un tocco sospetto del milanista a inizio azione. È tutto ok, però, perché il numero 11 gioca la sfera con la spalla, non con il braccio.