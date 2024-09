Derby Inter-Milan, Cardinale ha visto la partita negli States

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, non fosse presente a Milano e, dunque, sugli spalti dello stadio di 'San Siro'. Ha visto, però, la partita in tv, nella sua casa negli Stati Uniti d'America.