Derby Inter-Milan 1-0, Pioli: “Ho chiara la situazione” | Serie A News

Stefano Pioli, nel post-partita del derby Inter-Milan, ha commentato con amarezza la quarta sconfitta consecutiva del Diavolo. Le sue parole

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha commentato il derby Inter-Milan, partita della 21^ giornata della Serie A 2022-2023 disputatasi a 'San Siro' e terminata 1-0 per i nerazzurri. Le dichiarazioni di Pioli sono state riportate, tra i quotidiani sportivi oggi in edicola, anche dal 'Corriere dello Sport'.

Inter-Milan 1-0: così Pioli nel post-partita del derby — «Volevamo avere un atteggiamento difensivo più compatto. Credo che abbiamo concesso qualcosa ma non abbiamo difeso male», ha detto Pioli dopo il derby tra Inter e Milan. «Con la palla dovevamo palleggiare di più, questo non ci ha permesso di salire più con il baricentro nel primo tempo. Purtroppo ci siamo fatti trovare impreparati ancora una volta su palla inattiva, altrimenti stavamo lavorando bene di squadra pur non proponendo quello che avevamo preparato».

Pioli aveva scelto di giocare questo derby Inter-Milan con la difesa a tre per cercare di ovviare al problema dei 18 gol incassati nelle prime 7 partite del 2023. «Ultimamente non siamo stati solidi. Abbiamo perso le distanze, e, per affrontare una squadra del genere, abbiamo pensato che queste fossero le posizioni giuste. Nel primo tempo abbiamo fatto troppa fase difensiva, mentre nella ripresa abbiamo dimostrato di poter giocare in modo più offensivo», ha raccontato il tecnico rossonero.

«Da allenatore ho chiara la situazione - ha quindi sentenziato Pioli dopo il derby tra l'Inter e il suo malconcio Milan -. Se avessimo giocato il nostro calcio, saremmo andati ancora di più in difficoltà. Dobbiamo fare meglio tante cose, ma abbiamo trovato più solidità. lavoreremo per essere più spregiudicati, ma dobbiamo vivere i momenti e non buttare via tutto il lavoro». Intanto, però, la classifica piange.

"Leão fuori? Due punte vicine per mettere in difficoltà l'Inter, ma ..." — Ha fatto molto discutere, oltre tutto, la scelta di lasciare fuori Rafael Leão per la seconda volta consecutiva. «Leão ha un grandissimo potenziale. La scelta di giocare con due punte vicine (Divock Origi e Olivier Giroud, n.d.r.) era per mettere più in difficoltà l'Inter e purtroppo non ci è riuscito. Comunque è un giocatore importante in cui crediamo, ma deve riuscire a restare attivo durante tutta la partita».

Il Milan di Pioli però prosegue nella sua caduta libera e sembra non sapere come arrestarsi. «Le partite negative ci hanno tolto fiducia e convinzione. Non siamo così maturi con qualche assente e con altri giocatori non al top. Dobbiamo ripartire da stasera: è una sconfitta che fa male, ma abbiamo ritrovato la solidità che ci può permettere di tornare ai nostri livelli».