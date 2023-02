Derby Inter-Milan 1-0, la moviola: “Massa, un solo dubbio” | Serie A News

La moviola del derby Inter-Milan, partita della 21^ giornata della Serie A 2022-2023, terminata 1-0 per i nerazzurri. Buon arbitraggio

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato la moviola del derby Inter-Milan, partita della 21^ giornata della Serie A 2022-2023 terminata 1-0 per i nerazzurri di Simone Inzaghi. Buona prestazione quella dell'arbitro della stracittadina, il signor Davide Massa della sezione A.I.A. di Imperia, che ha rimediato un bel 6,5 in pagella: "Una gara condotta con sicurezza, con un solo dubbio", ha commentato la 'rosea'.

Inter-Milan 1-0: la moviola del derby di Milano — Il dubbio, negli episodi da moviola del derby Inter-Milan 1-0, nasce al 14' per un presunto contatto in area rossonera tra Edin Džeko e Matteo Gabbia. Vero che non c'è incrocio tra le gambe dell'attaccante bosniaco e quelle del difensore milanista, ma quest'ultimo, per il quotidiano sportivo nazionale, spinge a due mani l'ex Roma. Quindi non si tratta esattamente di un contrasto 'spalla a spalla'.

Massa, in quest'occasione, considera tutto molto leggero e lascia proseguire. Per 'La Gazzetta dello Sport', ad ogni modo, l'interrogativo resta. Massa ha ammonito, nel derby di Milano, ben otto calciatori, oltre la sua media stagionale (6). Ma si tratta di tutti cartellini gialli corretti per sbracciate (Rafael Leão e Olivier Giroud), proteste (Henrikh Mkhitaryan) o falli imprudenti (Francesco Acerbi).

Ok Massa, anche per i gol tolti all'Inter nel finale — Il calcio d'angolo dal quale nasce il gol partita di Lautaro Martínez, per l'analisi della moviola del derby Inter-Milan, c'è mentre, ha concluso la 'rosea', è corretto annullare le altre due reti interiste. C'è un fallo, evidente, di Romelu Lukaku su Malick Thiaw in occasione dell'azione in cui - in realtà - Massa fischia prima del tiro in porta del belga. Infine, è in fuorigioco - colto dal V.A.R. - Lautaro al 90' sulla sponda aerea dello stesso Lukaku. Milan, Pioli rischia l'esonero? Abbiamo scoperto che ... >>>