Derby Inter-Milan 1-0: “Leao, convitato di pietra” | Serie A News

Rafael Leao in panchina anche nel derby Inter-Milan dopo quella contro il Sassuolo. Rischia di diventare un caso. Intanto, sul rinnovo ...

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola, analizzando il derby tra Inter e Milan, ha parlato di Rafael Leao, attaccante rossonero che anche ieri, inizialmente, è rimasto in panchina. Seconda esclusione consecutiva dall'undici titolare dopo quella rimediata domenica scorsa contro il Sassuolo.

Non è ancora arrivato il momento di definirlo 'caso', ma, senza dubbio, l'iniziale panchina di Leao è un evento che, secondo il quotidiano torinese, si porterà dietro strascichi e polemiche. L'MVP dello Scudetto 2022, il miglior giocatore della squadra di Stefano Pioli, l'uomo che - quando si accende - risolve le partite: seduto, desolatamente, a guardare gli altri giocare per 55'.

Derby Inter-Milan 1-0: Leao ancora fuori dall'undici titolare — Non è un caso che le peggiori partite del Milan siano combaciate con le 'assenze' del portoghese. Quando Leao ha giocato male, non ha segnato o non ha servito assist, il Diavolo non ha praticamente mai vinto. Se la panchina in Milan-Sassuolo poteva sembrare figlia della scelta della brutta prestazione del numero 17 in Lazio-Milan, quella di ieri nel derby contro l'Inter sembra essere un messaggio inviato da Pioli a Leao.

Contro i neroverdi Leao non era entrato bene, tentando, sull'1-4 per gli ospiti, un colpo di tacco a metà campo che aveva fatto infuriare tutti. Ieri, entrato al posto di un evanescente Divock Origi, ha messo maggior voglia rispetto alle due partite precedenti. Ma, tolta una folata a campo aperto con un assist perfetto non sfruttato da Olivier Giroud, non è riuscito a dare il suo solito contributo. O, perlomeno, ciò che ci si aspetterebbe da lui.

Quali sono i motivi delle sue prestazioni deludenti? — Pioli, nel derby Inter-Milan, ha chiesto a Leao un lavoro diverso: seconda punta vicino a Giroud, senza l'amata corsia laterale mancina sulla quale sgasare. E il ragazzo si è un po' perso. Viene da chiedersi quali siano i motivi di questo momento no di Leao. Stanchezza per i Mondiali e le poche vacanze fatte? Un calo psicologico figlio dei 23 anni e del fatto che non è mai stato continuo? Oppure il rinnovo del contratto che ancora non arriva e le voci su un trasferimento estivo in Premier League lo stanno distraendo?

La questione del contratto, in un modo o nell'altro, andrà definita. Trascinarla ancora per le lunghe rischia di non rivelarsi positivo. Né per il Milan, né per Pioli e, ovviamente, neanche per il giocatore. Il suo agente, Ted Dimvula, pochi giorni fa ha sostenuto come il dialogo tra le parti proceda bene e come ci sia la volontà reciproca di continuare insieme. Va fatto, dunque, un ultimo sforzo per chiudere la vicenda. Per il bene di tutti. Mercato Milan, gran colpo in vista per l'estate: le ultime news >>>