De Paola si chiede: “Pioli rimprovera Leao quando ciondola in campo?”

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Paolo De Paola ha parlato del Milan, di Stefano Pioli e di Rafael Leao, facendo un paragone con Spalletti e Nicolò Zaniolo: "Il momento cruciale è quando Spalletti rimprovera Zaniolo che non si rialza in fretta perdendo tempo in inutili proteste. In quell’istante si vede la differenza fra un allenatore che non ha timore di alcun approccio perché è convinto delle proprie idee e chi, invece, cerca di non rompere gli equilibri con il proprio calciatore. A chi ci riferiamo? È presto detto: il confronto è con Pioli allenatore (ottimo) del Milan".