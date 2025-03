De Magistris: “Milan? Il tecnico preferito da Furlani è lui. Ecco chi”

Nel suo editoriale per Tmw, Raimondo De Magistris ha parlato del Milan e del possibile nuovo allenatore rossonero

Nel suo editoriale per Tmw, Raimondo De Magistris ha parlato del Milan e del possibile nuovo allenatore rossonero, indicando Vincenzo Italiano come uno dei profili papabili: "Sartori spera che anche il rapporto con Italiano possa andare avanti per tanti anni, svilupparsi ben oltre questa stagione. Ma tanto, tutto dipenderà da cosa accadrà la prossima estate quando il tecnico nato a Karlsruhe avrà solo un altro anno di contratto".