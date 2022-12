De Ketelaere, così perdi il Milan: Scudetto e Champions non aspettano

Charles De Ketelaere, attaccante del Milan, è tornato ulteriormente ridimensionato dai Mondiali in Qatar con il Belgio. Ora deve riprendersi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere, attaccante del Milan che vive un periodo non propriamente florido. Arrivato in estate dal Bruges per 35 milioni di euro bonus inclusi, fin qui ha deluso le aspettative rossonere.

Il suo talento si è visto soltanto per qualche lampo, nel mese di agosto, che ha abbagliato 'San Siro'. Poi è entrato in una fase involutiva proseguita, purtroppo, anche ai Mondiali in Qatar. Il Milan sperava che potesse ritrovare il sorriso con il Belgio e, invece, ha giocato appena 15' in 3 partite prima dell'eliminazione dei 'Diavoli Rossi' di Roberto Martínez al primo turno.

Milan, finora De Ketelaere è andato male — Per il 2023 servirà un De Ketelaere all'altezza del Milan. Altrimenti, ha evidenziato la 'rosea', CDK il Milan rischia seriamente di perderlo. Il giocatore è indubbiamente in crisi: non in senso assoluto, ovviamente, visto che si tratta pur sempre di un giovane (classe 2001) al primo dei suoi cinque anni di contratto. Ma se i rossoneri vorranno riprendere il Napoli capolista del torneo di Serie A, dovranno poter contare anche sul suo apporto.

Il De Ketelaere timido e involuto visto prima della sosta, infatti, farebbe ancora panchina nel Milan che, da febbraio in poi, avrà anche il doppio confronto in Champions League contro il Tottenham a cui pensare. Il bilancio della prima parte di stagione, per CDK, è stato impietoso: ha giocato 18 partite (8 da titolare) con un assist all'attivo per Rafael Leão in Milan-Bologna 2-0 del 27 agosto scorso. Una vita fa.

Da quel giorno a metà novembre, il belga ha perso fiducia cammin facendo. Tanti errori sotto porta (come quelli contro Chelsea e Monza) e sempre più presenze in panchina. Il suo percorso ha conosciuto più ombre che luci, Mondiali compresi. Tra le sfide che attendono mister Stefano Pioli nel nuovo anno, ha commentato la 'rosea', quella di far sbocciare il belga precede tutte le altre. Già, perché la trequarti rossonera resta un problema da risolvere.

Trequarti senza padrone: la grande chance per CDK — Brahim Díaz viaggia a corrente alternata, Yacine Adli non è riuscito ad imporsi e Rade Krunić - che fa sempre il suo - garantisce equilibrio, ma poca creatività. La settimana, dunque, che De Ketelaere trascorrerà a Dubai con il Milan sarà il passaggio chiave per la sua rinascita. I precedenti incoraggianti - da Leão a Sandro Tonali - non mancano e Pioli è convinto che la sosta possa aiutarlo a ritrovarsi.

Oltre che a trovare un'intesa migliore con i compagni, migliorare la conoscenza della lingua ed acquisire maggiore consapevolezza del suo ruolo in squadra. Il Milan ha bisogno di un numero 10 che trascini: ora CDK dovrà ricominciare a credere in sé stesso e nelle sue qualità.