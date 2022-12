De Ketelaere, ora solo il Milan per dimenticare i Mondiali in Qatar

Charles De Ketelaere, attaccante del Milan, si allena con i compagni a Dubai. Adesso vuole una seconda parte di stagione di ben altro livello

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere, attaccante del Milan, che nella giornata di mercoledì si è allenato per la prima volta nel ritiro invernale di Dubai (UAE) agli ordini di mister Stefano Pioli dopo le vacanze avute al rientro dai Mondiali in Qatar.

L'avventura con il suo Belgio nella rassegna iridata è stata tutt'altro che esaltante. Il Qatar non ha lasciato un grande ricordo al giocatore, utilizzato appena 15' in tre partite dall'ormai ex Commissario Tecnico Roberto Martínez. Ora, per dimenticare l'amarezza dei Mondiali, a De Ketelaere non resta altro che fare bene con la maglia del Milan.

Milan, De Ketelaere punta il riscatto. In rossonero — Nell'ambiente milanista, ha sottolineato il 'CorSport', la fiducia nei confronti dell'ex talento del Bruges è rimasta invariata. È chiaro, però, che servono risposte concrete da parte del fantasista classe 2001. I suoi primi tre mesi in rossonero sono stati difficili, ma lui ha le qualità tecniche giuste per uscire alla grande dal momento complicato.

Toccherà a mister Pioli gestirlo nel modo giusto. Forse, più sotto l'aspetto mentale che tattico. Pioli ha già rigenerato giocatori in passato (Pierre Kalulu, Sandro Tonali, Rafael Leão), toccando le corde giuste. La vicinanza, poi, di giocatori d'esperienza come Zlatan Ibrahimović non può che fargli bene. Anche Ibra pensa che CDK sia forte e che deve solo iniziare a dimostrarlo.

Solo un assist a fine agosto. Bisogna cominciare a segnare — De Ketelaere deve iniziare un nuovo percorso con il Milan. L'avvio era stato incoraggiante, con l'assist per Leão in Milan-Bologna 2-0 di fine agosto. Ma le sue giocate efficaci si sono fermate lì. Ha totalizzato 18 presenze complessive, di cui 13 in Serie A: di queste, molte da subentrante. Nessun gol e nessun acuto. Dubai, dunque, rappresenterà per De Ketelaere il punto di rilancio. Almeno questo è quello che sperano al Milan.

Domani pomeriggio in Liverpool-Milan è presumibile che scenda già in campo per uno spezzone di partita. Il banco di prova in vista del campionato, invece, sarà PSV Eindhoven-Milan del 30 dicembre. Maldini: "Siamo il Milan: puntiamo a vincere tutto".