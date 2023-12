Atalanta, De Ketelaere rivede il Milan. Lo manda… Maldini

'Tuttosport' parla di Atalanta-Milan . Non solo una gara importante per il campionato. Sarà anche la partita di Charles De Ketelaere . Con i suoi 36.5 milioni di investimento, si legge, è stato il simbolo del mercato di P aolo Maldini e Ricky Massara , che sarebbe stato tra le cause dell'addio dei due dirigenti dal Milan . De Ketelaere ha iniziato l'avventura con l'Atalanta, dove si trova in prestito con diritto di riscatto, sotto la guida di Gasperini con due gol.

Milan, De Ketelaere e... Maldini

Paolo Maldini a 'La Repubblica' ha parlato anche di De Ketelaere. Il quotidiano riporta il passaggio specifico: «Dopo avere acquistato circa 35 giocatori ci viene contestato l’ingaggio di De Ketelaere, che peraltro aveva 21 anni, un’età in cui non sempre l’adattamento è immediato. Chi ha giocato a calcio sa che non sempre si è strutturati a quell’età per sostenere un salto così importante come quello fatto da Charles: i ragazzi vanno aspettati, aiutati, coccolati e ripresi, continuamente. Chi pensa che il lavoro dell’area sportiva sia solamente quello di fare mercato sbaglia tutto: allenatori, calciatori e staff hanno bisogno di supporto continuo. Spesso si scommette solo sul talento senza sapere come svilupparlo, gli esempi più lampanti sono Chelsea e Manchester United: grandissimi investimenti sul mercato e gestione insufficiente portano a risultati molto scadenti».