Daniel Maldini, cuore Milan: quel gol all’Inter nel nome del padre

Daniel Maldini, attaccante del Milan in prestito allo Spezia, ha contribuito a battere l'Inter con un bel gol due sere fa al 'Picco'

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Daniel Maldini, classe 2001, attaccante del Milan in prestito allo Spezia. Finora la carriera del ragazzo è stata tutta in salita, poiché nipote e figlio di calciatori fenomenali quali nonno Cesare e papà Paolo. Due che hanno scritto la storia rossonera.

La storia di Daniel Maldini, invece, è tutta da scrivere. Ha vinto uno Scudetto con il Milan, l'anno passato, ma da comprimario. Ha vissuto un momento di gloria, però, segnando il suo primo gol in Serie A, di testa, proprio allo stadio 'Picco', in casa dello Spezia. La società che, la scorsa estate, lo ha accolto con la formula del prestito secco.

Milan, Daniel Maldini ha segnato anche contro l'Inter — E Daniel Maldini, dopo aver punito il suo Milan segnando una rete a 'San Siro' lo scorso 5 novembre 2022 (in una gara che poi il Diavolo ha vinto 2-1 nel finale con una sforbiciata di Olivier Giroud), ora, finalmente, è diventato l'eroe dei milanisti. Come? Segnando una rete in occasione di Spezia-Inter 2-1 dell'altro ieri sera.

La sconfitta dell'Inter, già di per sé piacevole per un milanista, è anche un'ulteriore spinta per il Diavolo nella corsa per un posto in Champions League e dà la possibilità al Milan, in caso di vittoria interna contro la Salernitana, di agguantare i rivali cittadini in classifica.

Insomma, Daniel Maldini ha scelto il momento giusto per farsi - nuovamente - notare dal Milan. Il suo talento non sarà quello di nonno e padre, è un dato di fatto. Ma è ancora molto giovane e può costruirsi il suo percorso, la sua carriera. Ha iniziato già cambiando ruolo: gli altri Maldini erano tutti difensori, lui fa l'attaccante.

Sogna di fare bene a La Spezia per poi tornare in rossonero — Poi, rispetto a Cesare e Paolo, ha scelto di uscire dal 'guscio' rossonero per provare una nuova esperienza.Ha iniziato la sua strada, sta cercando di ritagliarsi il suo spazio in bianconero (finora 13 presenze per un totale di 383'), ha segnato però già 3 gol tra Serie A e Coppa Italia.

L'interessante curiosità riportata oggi da 'La Gazzetta dello Sport' è che, con il gol in Spezia-Inter, Daniel Maldini ha già raggiunto papà Paolo Maldini per reti segnate in carriera contro i nerazzurri. Su questa statistica, probabilmente, ci avranno riso su i due. E chissà che questo gol a Samir Handanović non diventi lo spartiacque per l'immediato ritorno del ragazzo alla casa madre a fine stagione. Milan, una big inglese in forte pressing su Leao >>>

