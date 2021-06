Dalot: “Futuro? Per ora sono concentrato sugli Europei”

Diogo Dalot, terzino portoghese che ha giocato al Milan nell'ultima stagione, tornerà al Manchester United per fine prestito. Le sue parole

Diogo Dalot, terzino portoghese che, nell'ultima stagione, ha giocato nel Milan in prestito dal Manchester United, ha parlato dal ritiro della Nazionale Under 21, con la quale sta disputando gli Europei di categoria. Interpellato su quale possa essere il suo futuro, Dalot ha replicato: "Ora sono concentrato sugli Europei, sulla partita contro la Spagna - ha riportato 'Tuttosport' -, il futuro lo lascio per dopo".

Nella stagione 2021-2022 Dalot potrebbe non vestire più la maglia del Diavolo. Scadrà, infatti, il prossimo 30 giugno il periodo di prestito al Milan e, pertanto, Dalot dovrà fare ritorno in Inghilterra per abbracciare nuovamente la causa dei 'Red Devils'. Questo a meno che, nel frattempo, i rossoneri non si siano rifatti sotto con gli inglesi per poterlo trattenere, magari con una formula diversa.

"Non è lo stesso - ha proseguito Dalot -. Non è lo stesso in termini di percezione degli spazi, giocare più spesso con il piede non dominante. È più difficile, ma è una sfida che ho accettato. Ho lottato ogni volta che ho giocato a sinistra e mi sono adattato. Non ho mai rinunciato a quest'opportunità, non l'ho esclusa e ho fatto di tutto per adattarmi". In occasione di Portogallo-Spagna Under 21, Dalot ritroverà Brahim Díaz da avversario.