Dalla Samp alla… Samp: ecco come Ibrahimovic ha cambiato il Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ sottolinea l’importanza di Zlatan Ibrahimovic per il Milan. E’ passato esattamente un girone intero dal ritorno di Ibra in rossonero, da quel Milan-Sampdoria che ne ha ufficializzato il ritorno in campo. In quel caso lo svedese, in campo per 35 minuti più recupero, non è riuscito ad incidere e a sbloccare lo 0-0 finale. Poco male, perché dopo soltanto 7 giorni, Zlatan ha deciso di prendersi sulle spalle la squadra a Cagliari, segnando un gol e contribuendo pesantemente alla vittoria finale dei suoi.

Da lì in poi, fu tutto un altro Milan. I numeri non mentono e parlano di una media punti di 1,2 avanti Ibra migliorata a 2,1 dopo Ibra. Da un ritmo salvezza si è passati ad un ruolino da Champions League, con Stefano Pioli che ha nel frattempo lavorato per mettere tutti i giocatori nelle posizioni a loro più congeniali. Ma ci sono altri numeri che testimoniano una crescita esponenziale del Milan: le partite con il numero 21 rossonero sono leggermente maggiori rispetto a quelle senza (19 contro 17), ma il bilancio delle vittorie si è praticamente raddoppiato (11 contro 6).

Spaventoso il dato sui gol segnati che è passato da 16 a 40. Quelli subiti sono anch’essi migliorati, anche se di poco (21 contro 24), ma è pur sempre un dato positivo. Difficile rimanere indifferenti a tutto questo ed è altrettanto difficile immaginare un Milan senza il suo trascinatore principale. Uno che in 103 presenze complessive in rossonero ha portato alla sua squadra 57 vittorie, più del 50% del totale. Un giocatore che, nonostante i 38 anni, è ancora fondamentale per il gioco del Milan.

