Dalic: “Rebic? Nessuno può fermarlo se è in condizione”

ULTIME NEWS MILAN – Ante Rebic è stato una sorpresa per tutti, non per Zlatko Dalic, commissario tecnico della Croazia. Intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Dalic ha parlato così delle qualità dell’ex Eintracht Francoforte: “Può fare la differenza in Serie A e oggi lo sta dimostrando. E’ un giocatore veramente, veramente forte. Ora che è più consapevole non potrà che migliorare sempre di più. Ha forza, è veloce e se è in condizioni fisiche ottimali nessuno può fermarlo”. Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

