Dalic: “Rebic? Ecco perché all’inizio non ha fatto bene”

ULTIME NEWS MILAN – Zlatko Dalic, commissario tecnico della Croazia, ha spiegato il perché Ante Rebic abbia faticato subito dopo il suo arrivo al Milan. Ecco le sue dichiarazioni: “Un nuovo campionato, un nuovo club, nuove abitudini: un periodo di adattamento è sempre necessario. In più nel suo caso vedevo che giocava in una posizione sbagliata, non è esattamente un attaccante ma un esterno: si esprime al massimo del potenziale sulla fascia, destra o sinistra non ha importanza. In più è un giocatore che ha bisogno della fiducia di tutti e ora finalmente ce l’ha: dei compagni, dell’allenatore, dei tifosi”. Per vedere le sue dichiarazioni integrali, continua a leggere >>>

