Dalic: “Ibrahimovic crea gli spazi e Rebic sa approfittarne”

ULTIME NEWS MILAN – Zlatko Dalic, ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha parlato dell’importanza di un giocatore come Zlatan Ibrahimovic al Milan, e di come Ante Rebic ‘approfitti’ di lui: “Ibrahimovic attira gli avversari e a Rebic rimangono più spazi nei quali sa muoversi come chiede l’allenatore. Sa approfittarne come dimostrano gli ultimi cinque gol. L’importante è che resti nella posizione che gli è più congeniale: nelle ultime partite Pioli ha saputo utilizzarlo al meglio”. Intanto ecco cosa ha detto Dalic delle qualità di Ante Rebic, continua a leggere >>>

