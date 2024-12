Curva Sud Milan, nuovo arresto per l’ex capo ultras Lucci: il motivo

Si parla addirittura di tre tonnellate tra hashish e marijuana importate da Marocco e Spagna , in doppi fondi dei camion o occultate tra i bancali di frutta e verdura nei rimorchi dei tir. Ma si parla anche di oltre mezzo quintale di cocaina , ordinata in Sud America . Questa bloccata, seppur in parte, dalla Polizia Locale.

Lucci, secondo l'accusa, avrebbe organizzato l’importazione di carichi ingenti , vendendoli poi a gruppi di fiducia. Si sarebbe così garantito un guadagno incredibile . Lucci aveva ricevuto già lo scorso 18 novembre , come si ricorderà, una seconda ordinanz a per spaccio di droga su un altro traffico. Legato, però, questa volta a cosche della ‘ndrangheta .

E, poco più di due settimane fa, il 2 dicembre, il terzo provvedimento di custodia in carcere come presunto mandante del tentato omicidio di un altro ultrà milanista, Enzo Anghinelli, avvenuto nel 2019. In quell'occasione l'uomo si era salvato per miracolo. Il presunto esecutore materiale di tale crimine è Daniele Cataldo. Indicato come il "vice" di Lucci, anche lui tra l'altro raggiunto ieri dall'ultima ordinanza legata al narcotraffico internazionale.