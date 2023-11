Pioli, Leao e i nuovi: nessuno esente da colpe nella crisi del Milan

Da Stefano Pioli a Rafael Leao, passando per i nuovi acquisti estivi: in casa Milan, secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, nessuno è esente da colpe in questo periodo nero. Il Diavolo, di fatto, è già spalle al muro. Perché dopo quattro partite senza vittorie ed alla vigilia di una sfida da dentro o fuori contro il PSG in Champions League, la sensazione è quella di una squadra in crisi profonda.