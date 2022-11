Cremonese-Milan, sarà una gara speciale per Ariedo Braida | News

Cremonese-Milan sarà una partita speciale per Ariedo Braida: il consigliere strategico sfiderà il suo passato dalla tribuna

Enrico Ianuario

Questa sera il Milan sarà ospite della Cremonese allo Stadio 'Zini'. La gara sarà valida per la 14^ giornata del campionato di Serie A, con il fischio d'inizio in programma alle 20.45. Come sottolinea l'edizione odierna di 'Tuttosport', questa sarà una partita speciale in particolar modo per Ariedo Braida. Presente in tribuna a 'San Siro' in occasione del match tra Milan e Monza, quella di stasera sarà una gara che evoca tanti ricordi nella mente del consigliere strategico della Cremonese.

Braida, infatti, ha ricoperto il ruolo di direttore generale prima e direttore sportivo poi nel Milan dal 1986 al 2013, portando in rossonero grandissimi campioni che hanno scritto pagine di storia. Grazie al suo prezioso lavoro, il Milan acquistò calciatori del calibro di Van Basten, Rijkaard, Gullit, Weah, Papin, Shevchenko e Kakà. Memorabile il suo intervento in occasione dell'acquisto di Rijkaard: con lo storico episodio del contratto nascosto nelle mutande per evitare che i tifosi dello Sporting Lisbona, inferociti per la sua cessione ed entrati negli uffici del club, lo strappassero dalle mani del dirigente rossonero.

Nonostante i tanti ricordi piacevoli, ce ne sarà sempre uno che lo ricorderà con un pizzico di tristezza. Nel 1988, infatti, Braida incontrò di persona la famiglia di un giovane Francesco Totti per portarlo al Milan. La famiglia, però, decise di aspettare la Roma. No, non sarà una gara come le altre per Braida stasera. Milan, contro la Cremonese torna Kjaer in difesa. Panchina per Leao.