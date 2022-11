Cremonese-Milan 0-0: “Diavolo, che frenata” | Serie A News

Il Milan non va oltre lo 0-0 in casa della Cremonese: il Napoli vola a + 8 in classifica. Brutta prestazione dei rossoneri di Stefano Pioli

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Cremonese-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2022-2023, terminata 0-0 ieri sera allo 'Zini'. Il portiere grigiorosso, Marco Carnesecchi, ha terminato la partita saltando e ballando sotto la propria curva, eroe di una partita dove ha respinto con quattro parate formidabili gli assalti portati dal Diavolo di Stefano Pioli.

La prestazione del portiere della Cremonese, però, non giustifica la serataccia del Milan, che ha sbagliato troppo: 16 tiri in porta e nessun gol. Secondo il 'CorSera', c'è stata, tra le fila rossonere, una certa "supponenza mista a leggerezza. Come se fosse scontato che alla fine il solito colpo risolutore sarebbe arrivato".

Cremonese-Milan 0-0, brutta prestazione dei rossoneri — Invece il Milan, allo 'Zini', è rimasto a secco per la prima volta dopo 9 gare. Una frenata inaspettata che, di fatto, consente al Napoli di scappare via in classifica. Ora gli azzurri di Luciano Spalletti sono a + 8 sul Diavolo e Pioli, a fine partita, non ha potuto far altro che ammettere: «Potevamo fare di più, il secondo tempo non è stato all’altezza».

In Cremonese-Milan i rossoneri si presentavano con diversi cambi di formazione. Alcuni obbligati (Fodé Ballo-Touré e Divock Origi per gli squalificati Theo Hernández e Olivier Giroud), altri voluti dal tecnico (Malick Thiaw - al debutto da titolare - e Ante Rebić per Pierre Kalulu e Rafael Leão). Alla fine, però, il turnover non ha pagato.

Il Diavolo si è incartato sul campo dell'unica squadra del campionato che non ha ancora vinto (7 pareggi e 7 sconfitte per 7 punti totali). Per i grigiorossi di Massimiliano Alvini, bravi a chiudere ogni varco al Milan, un punto che vale, però, come un successo. Il contrario per Ismaël Bennacer e compagni, per i quali il pari, di fatto, equivale a due punti persi per strada.

Rebić e Origi, nel primo tempo, hanno sprecato due ottime palle-gol. La difesa a tre del Milan ha funzionato, il problema è che, davanti, è mancato il colpo vincente. Thiaw ha impegnato Carnesecchi in una grande parata sotto la traversa e, a inizio ripresa, solo la posizione di fuorigioco di Origi sull'assist di Rebić ha indotto arbitro e V.A.R. a annullare - giustamente - la rete del belga.

Pioli ha provato a dare una scossa ai suoi inserendo anche Leão, poi Charles De Ketelaere e Marko Lazetić, quale vera e propria mossa della disperazione quest'ultima. Che, però, non ha portato a nulla. Se non ad un distacco dalla vetta di 8 punti in 14 giornate. Molti, forse troppi da recuperare. La nebbia, le prostitute, Donadoni che rischiò la vita: Stella Rossa-Milan 1988 >>>