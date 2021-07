Covid, vaccini obbligatori in Premier League. Nessun obbligo in Serie A

Incombe l'incubo Covid sui vari campionati internazionali: la Premier League obbliga i calciatori i vaccinarsi, la Serie A, al momento, no

Desta non poche preoccupazioni il contagio da 'variante delta'. Il nuovo mutamento del Coronavirus ha causato numerosi contagi sia in Italia che nel resto del mondo. Proprio per questo motivo, la FA obbliga tutti i calciatori che giocano in Inghilterra a vaccinarsi. Stando a quanto riportato da 'Il Giornale', i tesserati dei club inglesi dovranno essere vaccinati tutti entro il primo di ottobre. In Serie A, dopo i numerosi casi di positività verificatisi all'interno del gruppo dello Spezia, non c'è al momento nessun obbligo, ma solo delle 'raccomandazioni a vaccinarsi'. Intanto il futuro di Caldara potrebbe essere al Venezia: le ultime.