Corsa Champions League, le scelte sul mercato: strategie differenti

Sfida per la Champions League, le strategie sul mercato

La sostenibilità, si legge, è la parola d’ordine per tutti: vietato spendere oltre misura e appesantire il monte-ingaggi dei due club. Certo, ognuno poi lavora a modo suo. Nell’estate 2022 il Milan ha evitato i parametri zero, che invece sono stati la base del mercato della Roma. L’Inter storicamente punta molto sugli esuberi delle grandi internazionali, target non così importante per altre grandi. Tutte, chi più chi meno, sono attente ai giovani, per cui anche Lotito può arrivare a spendere cifre importanti. L’idea di ringiovanire ora è centrale anche per l’Inter che, come la Lazio e più del Milan, punterà anche su giocatori a zero e prestiti con diritti di riscatto. Ecco come e dove vedere Milan-Lazio in tv o in diretta streaming >>>