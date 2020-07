CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 7 luglio 2020

MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘Il Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 5 luglio 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

“Ostacolo Ibrahimovic sulla via dello Scudetto di Cristiano Ronaldo“, titola così il Corriere dello Sport in prima pagina. Poi si parla di Antonio Conte e Paulo Fonseca, rispettivamente per le “crisi” di Inter e Roma. La Fiorentina teme il divorzio di Franck Ribery. In basso l’addio al Maestro Ennio Morricone.

