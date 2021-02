CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 9 febbraio 2021

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, martedì 9 febbraio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in prima pagina, dà ampio risalto a Juventus e Inter che, questa sera, alle ore 20:45, si sfideranno all’Allianz Stadium. È la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si parte dal 2-1 per la ‘Vecchia Signora‘. Andrea Pirlo non vuole cali di tensione; Antonio Conte, invece, chiede la rimonta e la finale.

Approfondimento, poi, tra i bomber della Serie A, mai così determinanti come quest’anno. Insieme a Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku di Juventus e Inter, anche Zlatan Ibrahimović (Milan) e Ciro Immobile (Lazio). A Napoli, intanto, Gennaro Gattuso è sempre più in difficoltà: le prossime 5 partite tra Serie A ed Europa League potrebbero essere decisive per il suo futuro.

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>