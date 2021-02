CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 8 febbraio 2021

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 8 febbraio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in prima pagina, loda le gesta di Zlatan Ibrahimović, attaccante del Milan. Il bomber di Malmö, con la doppietta rifilata nel 4-0 rossonero sul Crotone a ‘San Siro‘, raggiunge quota 501 gol in carriera con squadre di club. Ben 83 di questi sono con la maglia rossonera. Il Milan (a segno anche Ante Rebić per due volte) ritrova la testa della classifica.

Quindi, basta un gol di Ciro Immobile alla Lazio per avere la meglio sul Cagliari allo stadio ‘Olimpico‘: biancocelesti, ora, al quarto posto in campionato. Infine, anticipazioni su Juventus-Inter di domani sera, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma a Torino. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>