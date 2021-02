Milan-Crotone, Rebic: “Ibra? Uno dei migliori della storia del calcio”

Milan-Crotone 4-0: le dichiarazioni di Rebic nel post-partita

Ante Rebic, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine di Milan-Crotone a ‘San Siro‘. La gara era valida per la 21^ giornata di Serie A. Queste le sue dichiarazioni.

“Sono molto felice per il gol ma soprattutto per la vittoria. All’andata non era andata bene per me perché mi ero fatto male. Ho avuto un po’ di sfortuna quest’anno per via degli infortuni e del Covid. Ora sto tornando e spero che il futuro sarà sempre meglio. Scudetto? Siamo primi e stiamo dimostrando di essere forti, dobbiamo continuare così. Ibrahimovic? Si lui è un grande professionista, uno dei migliori della storia del calcio. Un esempio per tutti noi”.

