CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 7 gennaio 2021

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, giovedì 7 gennaio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in dedica ampio spazio, in prima pagina, al commento di Milan-Juventus 1-3 di ieri sera a ‘San Siro‘. La Juventus di Andrea Pirlo, trascinata da Federico Chiesa, rientra in corsa per lo Scudetto vincendo contro la capolista, che, comunque, esce a testa alta dal big match. La marcia del Milan di Stefano Pioli si ferma dopo 27 risultati utili consecutivi in campionato, ma la vetta della classifica è ancora salva.

Fallisce la prova del nove l’Inter, che perde in casa della Sampdoria. Il tutto mentre il Presidente Steven Zhang cerca soci di minoranza. Brutto k.o. anche per il Napoli, superato allo stadio ‘Diego Armando Maradona‘ dallo Spezia. Vola, invece, la Roma, vittoriosa 1-3 sul campo del Crotone con un super Borja Mayoral. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>