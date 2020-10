CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 28 ottobre 2020

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, mercoledì 28 ottobre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ in edicola stamattina, in prima pagina, apre con Shakhtar Donetsk-Inter 0-0 di Champions League. Traverse di Nicolò Barella e Romelu Lukaku per i nerazzurri, poi imbrigliati dal catenaccio degli ucraini. Antonio Conte rammaricato: ora dovrà andare a vincere a Madrid.

In alto, sotto la testata, si parla di Bruges-Lazio di questa sera. I biancocelesti sono andati in Belgio con appena 18 calciatori. Il resto della truppa di Simone Inzaghi è rimasto a Roma: l’incubo coronavirus aleggia sulla compagine capitolina. Atalanta-Ajax è finita 2-2: doppio Duván Zapata per la ‘Dea‘.

Nel riquadro verticale, quindi, si parla di Juventus-Barcellona di questa sera all’Allianz Stadium. Salta la sfida tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi: il portoghese è ancora positivo al CoVid_19.

