CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 26 settembre 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, sabato 26 settembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Tra i giornali, il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola è quello che divide in due la sua copertina. In alto, chiamata alle armi, oggi, per Gian Piero Gasperini (Atalanta), Simone Inzaghi (Lazio) ed Antonio Conte (Inter). Tutti e tre i tecnici vengono definiti gli antagonisti di Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, poiché saranno impegnati nella lotta al titolo.

Al centro, invece, si parla tanto della Roma. Il CEO del club giallorosso, Guido Fienga, ha confermato la fiducia nell’operato di Paulo Fonseca e respinto qualsiasi voce sul possibile arrivo di Massimiliano Allegri nella Capitale. Lo spagnolo Pedro ha parlato di quarto posto come obiettivo minimo stagionale.

In basso, accenno all’esordio del Monza di Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani in questa stagione di Serie B. Contro la Spal in casa, però, è soltanto 0-0 con un rigore sbagliato.

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>