CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 24 novembre 2020

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, martedì 24 novembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in prima pagina, torna, in qualche modo, su Napoli-Milan della scorsa domenica. In casa azzurra, infatti, duro confronto tra Gennaro Gattuso ed il suo spogliatoio. Il tecnico avrebbe addirittura minacciato di andarsene.

Al Milan, invece, brutte notizie da Zlatan Ibrahimović: fuori almeno 3 settimane per una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Ora le rivali del Diavolo sperano di poter scalzare i rossoneri dalla vetta della classifica in Serie A.

In alto, sotto la testata, spazio per le anticipazioni di Juventus-Ferencváros e Lazio-Zenit di Champions League. Entrambe le gare sono in programma alle ore 21:00.

