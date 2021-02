CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 23 febbraio 2021

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, martedì 23 febbraio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ in edicola questa mattina apre, in copertina, con il 3-0 della Juventus sul Crotone in occasione del posticipo del lunedì della 23^ giornata di Serie A. I bianconeri di Andrea Pirlo, che rilanciano le proprie ambizioni in chiave Scudetto, lanciati dalla doppietta di Cristiano Ronaldo e dal gol di Weston McKennie.

Intanto, Gabriele Gravina rieletto Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Si parla, in prima pagina, anche dell’offerta di TIM + DAZN per acquisire i diritti tv del massimo campionato per il triennio 2021-2024, delle mosse di Antonio Conte, tecnico dell’Inter, per vincere il titolo e di Champions League.

Stasera, allo stadio ‘Olimpico‘ di Roma, si gioca infatti Lazio-Bayern Monaco, gara d’andata degli ottavi di finale. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>