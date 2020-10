CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 21 ottobre 2020

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, mercoledì 21 ottobre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in copertina, parla del successo della Juventus sul campo della Dinamo Kiev nella prima gara della stagione in Champions League. Una vittoria firmata dalla doppietta di Álvaro Morata in Ucraina. Si è rivisto in campo anche Paulo Dybala nella ripresa. È Ciro Immobile, invece, a vincere il duello con Erling Braut Haaland allo stadio ‘Olimpico‘.

La Lazio spazza via il Borussia Dortmund con un gol ed un assist del suo cannoniere: Simone Inzaghi può sorridere. Spazio, dunque, in prima pagina anche alle gare che attendono stasera in Champions l’Inter di Antonio Conte e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Quindi, la Serie B, con Empoli e Cittadella vittoriose contro Spal e Pordenone.

