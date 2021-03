CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 18 marzo 2021

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 18 marzo 2021. Queste tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in copertina, apre con l'allerta coronavirus in casa Inter. Dopo Danilo D'Ambrosio, positivo anche Samir Handanović. Oggi e domani, dunque, nuovi tamponi per i nerazzurri. Si vuole scongiurare ogni rischio focolaio. In alto, sotto la testata, inchiesta sul calcio italiano: bisogna cambiare per evitare figuracce come quelle degli ottavi di finale di Champions League.