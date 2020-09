CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 16 settembre 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, mercoledì 16 settembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘, tra i giornali, apre in prima pagina con il nome del nuovo centravanti della Juventus. Sarà il bosniaco Edin Dzeko della Roma. I giallorossi, vicini a prendere Marash Kumbulla dal Verona e Mattia De Sciglio proprio dai bianconeri, lo sostituiranno con Arkadiusz Milik del Napoli.

Convince l’Inter, che in amichevole schianta 5-0 il Lugano ad Appiano Gentile. I nerazzurri, però, si spaventano per l’elevata richiesta di ingaggio degli agenti di Lautaro Martínez per il rinnovo del contratto del ‘Toro‘ argentino.

Venerdì riparte la Bundesliga: gli stadi saranno aperti fino al 20% della loro capienza. Caos al Boca Juniors: gli ‘Xeneizes‘ si sono presentati in Paraguay con giocatori positivi al CoVid_19.

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>