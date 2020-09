Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (16/09/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ dedica la sua pagina ad Edin Dzeko. Con tutta probabilità sarà il bosniaco il nuovo centravanti della Juventus. La Roma dovrebbe sostituirlo con Arkadiusz Milik, che, però, non ha ancora detto sì ai giallorossi. In arrivo nella Capitale anche Marash Kumbulla e Mattia De Sciglio. In alto, sotto la testata, si parla del calciomercato del Milan. Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha infatti chiesto alla società di prendergli Nikola Milenković dalla Fiorentina. I viola, tra l’altro, devono valutare cosa fare con Federico Chiesa, che pure piace ai rossoneri. Nel riquadro verticale, un richiamo sul 5-0 rifilato in amichevole dall’Inter al Lugano: buona impressione del neo-acquisto nerazzurro, Achraf Hakimi.

