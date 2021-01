CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 13 gennaio 2021

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, mercoledì 13 gennaio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola apre, in prima pagina, con le prove generali di Inter-Juventus di domenica sera in campionato. Quest’oggi, infatti, si giocheranno Fiorentina-Inter (ore 15:00) e Juventus-Genoa (ore 20:45) di Coppa Italia. I nerazzurri lanciano Christian Eriksen da regista e i bianconeri che ritrovano capitan Giorgio Chiellini.

In copertina, però, si parla anche del ritorno in campo, da titolare, di Zlatan Ibrahimović. È avvenuto in occasione del successo, 5-4, del Milan di Stefano Pioli ai calci di rigore contro il Torino di Marco Giampaolo. Rossoneri ai quarti di finale di TIM Cup ed ora in attesa dell’esito del match di Firenze per conoscere la propria avversaria.

Si parla, infine, anche di Lazio-Roma. Il derby della Capitale, valido per la 18^ giornata di Serie A, sarà anche la sfida tra i Presidenti Claudio Lotito e Dan Friedkin. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>