CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 12 settembre 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, sabato 12 settembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘, tra i giornali, analizza in copertina proprio il rosso da record della Juventus nell’ultimo bilancio. Calciomercato bianconero in salita, ma si tenta l’assalto a Luís Suárez.

Si parla anche del Napoli, vittorioso in amichevole contro il Pescara. Il solito Dries Mertens dà spettacolo, ma tiene banco la situazione di Arkadiusz Milik. Pugno duro contro l’ex Ajax, escluso perché non vuole rinnovare il contratto. Il polacco, finora insoddisfatto da tutte le proposte ricevute, vuole però restare in azzurro senza rinnovo e fino a scadenza (2021).

In alto, sotto la testata, l’intervista esclusiva con Nicolò Zaniolo, gioiello della Roma, attualmente infortunato. Quindi spazio all’Inter, che deve fronteggiare un nuovo assalto del Barcellona per Lautaro Martínez. Alla Lazio si procede per il rinnovo di Francesco Acerbi. In casa Fiorentina, invece, si presenta il nuovo acquisto Sofyan Amrabat.

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>