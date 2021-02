CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 11 febbraio 2021

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, giovedì 11 febbraio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in copertina, parla della resa del Napoli di Gennaro Gattuso al cospetto dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Vittoria per 3-1 dei nerazzurri con doppietta di Matteo Pessina: la finale contro la Juventus è in programma il 19 maggio.

In alto, sotto la testata, si parla della lite tra Andrea Agnelli, Presidente della ‘Vecchia Signora‘, e Antonio Conte, tecnico dell’Inter, al termine dell’altra semifinale. Indagherà la Procura della F.I.G.C., anche perché sembra non esserci nulla sul referto arbitrale.

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, parla di Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimović mentre un ex rossonero, Carlo Ancelotti, fa fuori dalla F.A. Cup l’ex interista José Mourinho in Everton-Tottenham. In Germania dramma per Jérôme Boateng del Bayern Monaco: l’ex fidanzata trovata morta a 25 anni.

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>