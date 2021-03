CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 1° marzo 2021

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 1° marzo 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in copertina, parla dell’Inter di Antonio Conte che, con il 3-0 interno al Genoa, resta al comando della classifica di Serie A e sempre più favorita per la vittoria dello Scudetto. Questo nonostante, in Cina, il gruppo ‘Suning‘ stia cominciando a smantellare tutte le attività calcistiche, a partire dallo Jiangsu.

Risponde, però, alla vittoria nerazzurra il Milan di Stefano Pioli, che sbanca (1-2) l’Olimpico giallorosso e torna a fare la voce grossa in campionato. Gol di Franck Kessié su calcio di rigore e diagonale preciso di Ante Rebić. Torna a vincere anche il Napoli e lo fa nel derby, 2-0, contro il Benevento mentre solo oggi si saprà se Lazio-Torino (10 granata fuori per coronavirus) potrà essere giocata.

