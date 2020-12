CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 1° dicembre 2020

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, martedì 1° dicembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ in edicola questa mattina, in copertina, parla di Borussia Mönchengladbach-Inter di stasera in Champions League. Il tecnico Antonio Conte ad una svolta: vincere per continuare a sperare di passare il turno. In alto, sotto la testata, le rivelazioni sugli ultimi giorni di vita di Diego Armando Maradona, tra denunce e cose finora sottaciute.

Per Paolo Scaroni, Presidente del Milan, lo Scudetto 2021 non è previsto dai piani societari. Ma se dovesse arrivare … tanto meglio. Si parla, infine, della designazione di Stéphanie Frappart per Juventus-Dinamo Kiev di Champions e dell’esito dei due posticipi della 9^ giornata di Serie A.

