CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 2 aprile 2021

Questa la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 2 aprile 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con i guai della Juventus. Tre calciatori della 'Vecchia Signora', ovvero Weston McKennie, Arthur e Paulo Dybala, saranno multati per un festino sprezzante delle regole anti-CoVid. Inoltre, è positivo Leonardo Bonucci. Non grandi notizie in vista del derby della Mole.