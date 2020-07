CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 6 luglio 2020

MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 6 luglio 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il quotidiano romano apre, in copertina, con i problemi che affliggono Antonio Conte e la sua Inter. La sconfitta interna contro il Bologna ha, di fatto, posto fine alle residue speranze di lottare per lo Scudetto: Juventus a +11 sui nerazzurri e Conte, furioso al termine del match contro i rossoblu di Sinisa Mihajlovic, ha sbottato: “Dimostriamo di meritare l’Inter o è giusto prendere altre decisioni“.

In basso, poi, si parla di Napoli-Roma, sfida del ‘San Paolo‘ dal sapore di Europa League, vinta per 2-1 dagli azzurri di Gennaro Gattuso grazie alle reti di José María Callejón e Lorenzo Insigne (che prodezza!), intervallate dal gol di Henrikh Mkhitaryan per i giallorossi. La Roma, però, ha ritrovato nel secondo tempo Nicolò Zaniolo, in campo dopo 6 mesi dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>