CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 20 luglio 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 20 luglio 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il quotidiano romano dedica la sua prima pagina alla goduria che, sicuramente, avrà provato Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, nell’assistere, ieri sera, al pareggio per 2-2 tra Roma e Inter nel big match dello stadio ‘Olimpico‘. Un risultato che, di fatto, lancia la volata ai bianconeri nella lotta Scudetto: stasera, all’Allianz Stadium, in caso di vittoria contro la Lazio la ‘Vecchia Signora‘ metterebbe una seria ipoteca sul titolo di Campione d’Italia.

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, all'attacco: "Un calendario folle per crearci difficoltà". Con i risultati di ieri, intanto, salva aritmeticamente la Fiorentina di Giuseppe Iachini mentre è retrocessa in Serie B, sempre con i crismi della matematica, la Spal di Luigi Di Biagio.