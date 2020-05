Coronavirus – Serie A quasi unanime per tornare a giocare il 13 giugno

SERIE A NEWS – Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, 15 società di Serie A su 20 hanno votato in maniera positiva alla ripartenza del campionato per la data del 13 giugno. Ora si aspetta l’ok del Governo che dovrebbe arrivare entro 10 giorni.

Come scrive la rosea, i 5 club contrari alla ripresa in quella data sarebbero Torino, Udinese, Sassuolo, Napoli e Sampdoria. Essi pare volessero aspettare una settimana in più e ricominciare giorno 20. Ricordiamo che mancano 12 giornate per la conclusione della Serie A (alcune squadre devono giocarne 13 per via dei recuperi). Inoltre, restano da disputare anche le due semifinali di ritorno di Coppa Italia e la finalissima.

