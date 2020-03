Coronavirus – Serie A, ipotesi nuova idoneità per il rientro in campo

ULTIME NOTIZIE – Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport in prima pagina, c’è la possibilità che prima del rientro in campo, i giocatori di Serie A (e non solo), debbano sottoporsi ad una nuova idoneità.

Questa ipotesi è vagliata dai medici, preoccupati per l’emergenza legata al Coronavirus. L’Assocalciatori vuole un protocollo di lavoro concordato a tavolino da tutte le parti per riprende a giocare in sicurezza, mentre i sanitari riflettono sulla possibilità di fare screening medici approfonditi su calciatori che hanno contratto il virus per escludere che questo abbia lasciato tracce sugli organismi. Insomma, la data di ripresa della Serie A, è tutt’altro che vicina”.

Intanto, Mauro Tassotti, ha parlato di Paolo Maldini e delle sue condizioni fisiche a seguito del Coronavirus. Leggi qui le sue parole >>>

