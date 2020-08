Coronavirus, Petagna positivo. Milan in apprensione per Romagnoli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Andrea Petagna, classe 1995, è risultato positivo al coronavirus. L’attaccante cresciuto nel vivaio milanista e passato di recente dalla Spal al Napoli, ha svolto i test perché, prima di lui, era stato trovato positivo il fratello.

Petagna, attualmente asintomatico, si trova, come da protocollo per i contagiati da CoVid_19, in isolamento e potrà rispondere alla chiamata di Gennaro Gattuso soltanto dopo che si sarà ‘negativizzato’. Perché ne parliamo in ottica Milan? Semplice. Petagna, qualche giorno fa, si trovava in vacanza in Costa Smeralda insieme all’amico Alessio Romagnoli, capitano rossonero.

C’è anche una foto, postata sui social, che ritrae i due insieme, presumibilmente in un locale. Secondo quanto riferito dal ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, il Milan ha visto lo scatto e sarebbe in apprensione per Romagnoli. Lunedì, a Milanello, previsti i tamponi di controllo prima del raduno dei rossoneri di Stefano Pioli.

Con la speranza che non vi siano casi di contagio da registrare nel gruppo milanista. In vacanza lì, in Sardegna, c’è stato anche Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma. QUANTI GIOCATORI DI SERIE A TROVATI POSITIVI IN QUESTE ORE >>>