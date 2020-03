Coronavirus in Serie A – Milan, Rafael Leao torna in Portogallo

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan ha sospeso gli allenamenti fino al 23 marzo, e dunque i giocatori hanno deciso il da farsi su come trascorrere questi giorni di emergenza.

Così come Zlatan Ibrahimovic, che ha deciso di tornare in Svezia, anche Rafael Leao ha approfittato dello stop della Serie A per rientrare in Portogallo, in modo da trascorrere del tempo con la propria famiglia. Anche Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, ha deciso di restare nella penisola iberica per stare vicino alla madre (colpita da ictus qualche settimana fa). Intanto il Milan pensa a un terzino destro per la prossima stagione, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android