Coronavirus – Cassa integrazione in Serie B e C? La possibilità c’è

ULTIME NEWS – Stando a quanto scrive la Gazzetta dello Sport, i calciatori di Serie B e di Serie C potrebbero finire in cassa integrazione.

Il Coronavirus sta completamente rivoluzionando la vita di tutti i giorni, e di conseguenza anche quella delle così dette “categorie privilegiate”, quali sono i calciatori. La proposta del taglio degli stipendi su cui i club stanno lavorando è stata accolta dalla FIGC, e presto arriverà al Governo. Il documento comunque, prevede differenti trattamenti a seconda della serie in cui si milita. In questo senso, per i lavoratori non sportivi ed eventualmente anche agli sportivi di B e C, c’è la richiesta di estensione della cassa integrazione. Dunque, per la prima volta nella storia, i calciatori potrebbero finire in cassa integrazione.

